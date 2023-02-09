المنتدى السعودي للإعلام يبحث الاستفادة القصوى من الخبرات الإعلامية النسائية

وخصّص المنتدى جلسة عن حضور المرأة في الإعلام، لما لها من دور رئيس في القطاع الإعلامي، إذ حققت العديد من النساء نجاحات متتالية في هذا القطاع، ما يؤكد أهمية وجود جلسة خاصة بهن، للحديث عن تجاربهن الثرية، ومناقشة المواضيع المتعلقة بهن في الإعلام.