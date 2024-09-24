روى موقف السعودية النبيل لإنقاذ طفلته.. مقيم يمني: شكرًا للمملكة بحجم السماوات والأرض
انتهز مقيم من الجالية اليمنية في السعودية يدعى "عماد"، مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ليميط اللثام عن موقف إنساني نبيل قامت به حكومة المملكة تجاه طفلته الصغيرة عندما مرضت ونُوّمت في أحد المستشفيات، حيث كان مبلغ فاتورة التنويم والعلاج باهظًا يتجاوز (104) آلاف ريال وهو مبلغ لا يستطيع سداده.
وقال "عماد"، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل مع الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة: "إن ما رأيناه على أراضي المملكة العربية السعودية خلاف ما كان يقال لنا، عندما دخلنا السعودية، عرفنا السعودية على أرض الواقع، وليس على المواقع".
وبخصوص واقعة طفلته، أضاف "عماد": "انظروا يا إخوان، هذه ابنتي وُلِدت على أراضي المملكة العربية السعودية، وتعبت بعد ولادتها بشهر، ودخلت العناية المركزة وبقيت على التنفس الاصطناعي 25 يومًا، وخرجت من العناية المركزة، ونُومت في المستشفى 7 أيام، وكانت فاتورة العلاج (104.600) ريال".
وحاول "عماد" إخفاء دموعه بعد خروج طفلته من المستشفى بصحة وعافية، وعدم إلزامه بدفع المبلغ؛ لأنه في مملكة الإنسانية قائلًا: "لم يتكلم معي أحد بالمبلغ عندما علموا بحالتي، وقالوا لي: الله يسهّل عليك، خذ بنتك وتوكّل".
وتابع: "كيف لي أن أنكر جميل هذا البلد؟ انظروا كم مغترب يمني في المملكة العربية السعودية، انظروا كم بيت مفتوح في اليمن من داخل السعودية، اذهبوا إلى محالّ الصرافين وانظروا كيف هي الطوابير ليستلموا حوالاتهم من السعودية".
وختم بالقول: "نقول للمملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي: شكرًا لكم بحجم السماوات والأرض، فوالله لن ننسى جميلكم، ولا ننسى وقفتكم مع اليمن، ونحيا ونموت نحن وأنتم يا إخواننا في السعودية، ولا يهمكم نباح الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فاليمن منهم براء".