روى موقف السعودية النبيل لإنقاذ طفلته.. مقيم يمني: شكرًا للمملكة بحجم السماوات والأرض

انتهز مقيم من الجالية اليمنية في السعودية يدعى "عماد"، مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ليميط اللثام عن موقف إنساني نبيل قامت به حكومة المملكة تجاه طفلته الصغيرة عندما مرضت ونُوّمت في أحد المستشفيات، حيث كان مبلغ فاتورة التنويم والعلاج باهظًا يتجاوز (104) آلاف ريال وهو مبلغ لا يستطيع سداده.