حار إلى شديد الحرارة.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 درجة في الخرج و46 ْمئوية في كل من: المدينة المنوّرة والرياض والدمام وبريدة ووادي الدواسر والعُلا وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 ْمئوية.
وأوضح أن ينبع سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.
وكان قد توقع المركز طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض والشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.