حار إلى شديد الحرارة.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية والسودة الأدنى

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 درجة في الخرج و46 ْمئوية في كل من: المدينة المنوّرة والرياض والدمام وبريدة ووادي الدواسر والعُلا وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 ْمئوية.