ردٌّ صادمٌ بعد "25 سنة خدمة".. معلماتٌ يُفاجأن بمطالبتهن بالتقديم على "جدارة" ومناشدة!

وقالت "س ع": "أنا معلمة حاصلة على دبلوم، قدّمت على إكمال الدراسة بجامعة الجوف عام ١٤٣٢هـ، آنذاك كانت الوزارة تشجع على التطوير واستكمال الدراسة والحصول على مؤهلات أعلى، لكن بنفس عام التخرج ١٤٣٥هـ، أصدرت الوزارة قراراً ينص على أن مَن أكمل دراسته دون أن يطلب منه مراجعة ذلك سواء إيفاد أو ابتعاث فلا يحتسب، وكان من المفترض أن هذا القرار يشمل المتقدمين لطلب الإيفاد من تاريخ القرار ولا يشملنا؛ حيث إننا قدّمنا طلب إکمال دراسة في وقتٍ كانت الوزارة تشجع الموظف على تطوير ذاته.