"التليدي": القمة تعقد في ظروف استثنائية.. والمملكة تقود العرب

وتحدث "التليدي" لـ"سبق" قائلاً: "قدر القائد أن يقود، والدولة الكبرى أن تؤثر، وهكذا تصنع السعودية كقائدة للعالم العربي والإسلامي، أيضاً الدول القوية تصنع الفارق، والسعودية دولة قوية بشهادة خصومها قبل حلفائها، والسعودية الجديدة أصبحت أقوى، فمعايير القوة راسخة وهي في رؤية 2030 واضحة، إذْ تقوم على نهضة سعودية غير مسبوقة تنموياً واقتصادياً وعلمياً وسياسياً، وهي لتنجح في ذلك عازمة على النهوض بالعالم العربي والمنطقة بأكملها، وقد تحدث عرّاب الرؤية سمو ولي العهد عن رؤيته للمنطقة بأنها ستكون "أوروبا الجديدة".