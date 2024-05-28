"الصحة" عن "أطباء الطوارئ": "المُنقذون بعد الله في كل مرة نتألم فيها.. لا نوفيكم الشكر والامتنان"

احتفت منصة "عش بصحة" بأطباء الطوارئ، واصفةً إياهم بأنهم المُنقذون -بعد الله- في كل مرة نتألم فيها.
وقالت المنصة التابعة لوزارة الصحة اليوم وعبر صفحتها بموقع "إكس": المُنقذون -بعد الله- في كل مرة نتألم فيها أطباء الطوارئ، لا نوفيكم الشكر والامتنان .
ونشرت وزارة الصحة فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الثقب الأحمر" على "يوتيوب" بمناسبة اليوم العالمي لطب الطوارئ، وقالت: "الجاهزون دومًا لتخفيف ألمك ووضع بصمة حياة في حادثتك".
وكشفت الوزارة أن الفيلم مبني على أحداث واقعية يومية، حيث روى عدد من الأطباء عدة مواقف إنسانية في الطوارئ.
وقالت الوزراة اليوم: تستمر مسيرة عطاء "أطباء الطوارئ" في تخفيف الآلام وإنقاذ الأرواح.. نشكرهم في #اليوم_العالمي_لطب_الطوارئ على ما يبذلونه من تعاطف وشغف لخدمة رسالتهم الإنسانية النبيلة.