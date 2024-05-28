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"الصحة" عن "أطباء الطوارئ": "المُنقذون بعد الله في كل مرة نتألم فيها.. لا نوفيكم الشكر والامتنان"

الوزارة نشرت فيلمًا وثائقيًا على يوتيوب بعنوان "الثقب الأحمر": "إنهم الجاهزون دومًا لتخفيف ألمك"