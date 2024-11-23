وزير الثقافة يلتقي مبتعثي "أسس صناعة المانجا" في اليابان ويؤكد أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمقر إقامته في طوكيو اليوم، عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا"، البرنامج التدريبي الذي يُقام بالتعاون بين الهيئة وشركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الذي يستهدف موهوبي فن المانجا ضمن برنامج تدريبي احترافي باستخدام التقنيات اليابانية؛ منبع هذا الفن.
وأكد وزير الثقافة، خلال لقاءه المبتعثين، دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.
حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، والرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام أمان الله بخاري، وعدد من الطلاب والطالبات المبتعثين لدراسة فن المانجا في أكاديمية كادوكاوا، إحدى أكبر الأكاديميات في اليابان، التي تهتم بتدريب واستقطاب الخبرات والمهتمين بصناعة القصص المصورة.
وتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميًا, كما تم ضمن البرنامج إطلاق عدد من المسابقات المتعلقة بفن المانجا، وهي مسابقة "منجنها" لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، ومسابقة "مانجا القصيد" لتحويل القصائد العربية إلى مانجا، ومؤخرًا بالتزامن مع عام الإبل 2024 أُطلقت مسابقة "مانجا الإبل" للتعبير عن أصالة ورمزية الإبل في الثقافة السعودية بفن المانجا.
وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 1850 متدربًا ومتدربة في الورش الافتراضية، وتأهل منهم 115 للبرنامج التدريبي المكثّف، أنتجوا 115 قصة مصورة، واُبتعث 21 متدربًا ومتدربة إلى اليابان؛ لصقل مواهبهم على أيدي خُبراء في هذا الفن، إضافة إلى استقبال 133 مشاركة في مسابقة "منجنها"، وما يزيد على 70 مشاركة في مسابقة "مانجا القصيد"، وأكثر من 50 مشاركة في "مانجا الإبل".
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تقدم برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا" بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج، بهدف تأسيس جيل مهتم بمجال صناعة المانجا، وصقل مهارات الموهوبين، ودعم بيئة المحتوى الإبداعي في المملكة.