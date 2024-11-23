وزير الثقافة يلتقي مبتعثي "أسس صناعة المانجا" في اليابان ويؤكد أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي

وتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميًا, كما تم ضمن البرنامج إطلاق عدد من المسابقات المتعلقة بفن المانجا، وهي مسابقة "منجنها" لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، ومسابقة "مانجا القصيد" لتحويل القصائد العربية إلى مانجا، ومؤخرًا بالتزامن مع عام الإبل 2024 أُطلقت مسابقة "مانجا الإبل" للتعبير عن أصالة ورمزية الإبل في الثقافة السعودية بفن المانجا.