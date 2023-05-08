احذروا "نشر الشائعات" عبر "التواصل الاجتماعي".. العقوبة السجن والغرامة 3 ملايين ريال

وتفصيلاً، قال المحامي والمستشار القانوني رمضان مخلف الحنتوشي لـ"سبق" إنه على المجتمع التثبت وعدم نشر الأخبار إلا إذا كانت صادرة عن الجهات الرسمية؛ فالإنسان مؤتمن في كل شيء؛ فالكلمة أمانة، ونشرها دون تبيُّن أو دون معرفة صحتها يؤدي للحسرة والندامة. وهذه الأفعال محرَّمة شرعًا ومجرَّمة نظامًا.