"السديس" يؤكد أهمية دور المعلم ومكانته كركيزة رئيسية في المنظومة التربوية والتعليمية والدينية

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية دور المعلم ومكانته، صانع سواعد الوطن، والركيزة الرئيسية في المنظومة التربوية والتعليمية والدينية؛ مشيدًا بجهود معلمي الحرمين ودورهم الريادي في بث وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية، ونشر رسالة الحرمين الحضارية العلمية عالميًّا، بتميز وتجويد وإتقان وإبداع.
وقال السديس: بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم؛ فإن العلم هو شرف الدهور، ومجد العصور، وفخر الزمان، وإكسير الأمن والأمان، وضمانة التقدم والازدهار والسعادة والاطمئنان، وحث على ضرورة استثمار علوم العصر وتقنياته في أداء رسالة العلم العالمية العظمى، فهي الرحمة للعالمين".
ووجّه رسالة تقدير واعتزاز إلى المعلم؛ لدوره المحوري الذي يؤديه في منظومة التعليم، وتأكيدًا لأهمية ما يحمله يوم المعلم من دلالات احتفائية، ومعان سامية تجاه المعلم ورسالته؛ تماشيًا مع هدف رئاسة الشؤون الدينية في ترسيخ المفاهيم، وتبني تقدير المعلمين والعلم ونشره، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمعلمين، وما تحظى به المنظومة التعليمية من العناية في ظل رؤية المملكة 2030.