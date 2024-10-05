"السديس" يؤكد أهمية دور المعلم ومكانته كركيزة رئيسية في المنظومة التربوية والتعليمية والدينية

ووجّه رسالة تقدير واعتزاز إلى المعلم؛ لدوره المحوري الذي يؤديه في منظومة التعليم، وتأكيدًا لأهمية ما يحمله يوم المعلم من دلالات احتفائية، ومعان سامية تجاه المعلم ورسالته؛ تماشيًا مع هدف رئاسة الشؤون الدينية في ترسيخ المفاهيم، وتبني تقدير المعلمين والعلم ونشره، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمعلمين، وما تحظى به المنظومة التعليمية من العناية في ظل رؤية المملكة 2030.