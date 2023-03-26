محليات

"الصحة الخليجي": 3 مفاهيم خاطئة عن صحة الفم والأسنان يجب تجنُّبها

قال: أهمّها شرب المياه الغازية الخالية من السكر رغم ضررها للأسنان
"الصحة الخليجي": 3 مفاهيم خاطئة عن صحة الفم والأسنان يجب تجنُّبها
سبق
سبق

أكّد مجلس الصحة الخليجي أن هناك ثلاثة مفاهيم خاطئة منتشرة عن صحة الفم والأسنان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أولها أن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر الأسنان، رغم أن الأحماض الموجودة بها تؤثر على المينا التى ينتج عنها حساسية الأسنان وتسوسها.

وأضاف: من المفاهيم الخاطئة أيضًا: الخل مفيد لتنظيف الأسنان كبديل للمعجون، وفي الحقيقة أن حمض الخل يسبب تآكل المينا ولا ينصح باستخدامه على الإطلاق.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن المفهوم الثالث الخاطئ هو: أن مضع العلكة الخالية من السكر بديل للفرشاة والمعجون.

مجلس الصحة الخليجي
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صحة الأسنان
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