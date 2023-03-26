"الصحة الخليجي": 3 مفاهيم خاطئة عن صحة الفم والأسنان يجب تجنُّبها

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أولها أن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر الأسنان، رغم أن الأحماض الموجودة بها تؤثر على المينا التى ينتج عنها حساسية الأسنان وتسوسها.