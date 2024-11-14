محليات

دعوة للشركات لتقديم.. "المرور" تعلن عن مشروع لإنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة

"شروط ومواصفات خاصة".. وتقديم العرض يكون خلال شهر من تاريخ الإعلان
دعوة للشركات لتقديم.. "المرور" تعلن عن مشروع لإنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة
تم النشر في

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، عن مشروع لإنشاء (9) مدارس لتعليم القيادة موزعة على بعض مناطق المملكة، داعيةً الراغبين من الشركات للتقديم.

وأوضحت الإدارة أن المدارس موزعة كالآتي: "مدرسة في كل من مدينة الرياض ومدينة نجران وحاضرة الدمام ومحافظات رأس تنورة والحناكية وطريف والخرمة، ومدرستان في محافظة جدة".

ودعت "المرور" الراغبين من الشركات والمؤسسات، إلى التقديم على هذا المشروع عبر التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور -إدارة الرخص المرورية- (drivingschool@emroor.gov.sa) ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن تقديم العرض يكون خلال شهر من تاريخ الإعلان.

مدارس تعليم القيادة
الإدارة العامة للمرور

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org