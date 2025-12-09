"هاكاثون" علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم

وأفاد بأن تنظيم هذا الهاكاثون يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتمكين المبدعين، ودعم الابتكار كونه رافدًا رئيسيًا للتنمية والتنافسية العالمية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مشاريع ريادية تُسهم في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة، وصناعة أثر مستدام.