بـ792 مليون ريال.. "رتال للتطوير العمراني" تُوَقع اتفاقية مع "روشن" لتطوير 644 وحدة سكنية

وأضاف "البريكان" أن "رتال" حريصة على الارتقاء بالمجتمعات التي تتولى تطويرها، بما يضمن تأمين وحدات سكنية نموذجية، تحظى برضا العميل في الحصول على المسكن المناسب، وتعزز برنامج جودة الحياة.