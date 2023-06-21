هي حق للجهات الأمنية فقط.. "الأحيدب": امنعوا المراكز التجارية من وضع أشواك إتلاف الإطارات

ويرصد "الأحيدب" ظاهرة غريبة، ويقول: "منع المحالّ التجارية من حجز مواقف السيارات بغلقها بسلاسل أو أقماع بلاستيكية أو حتى بلوحات، ذكرني بأمر أكثر أهمية بمراحل وسبق أن طالبت به كثيرًا في مقالات عديدة أو (تغريدات) معادة، وهو ما تقوم به بعض المتاجر أو المراكز التجارية أو الشركات والمؤسسات بل وحتى بعض البنوك ويتمثل في وضع أشواك حديدية في المدخل تهدف لتمزيق إطارات من تهمّ مركبته بالدخول حتى لو لم ينتبه للوحة صغيرة رسمت عليها الأشواك أو كان شيخًا كبيرًا أو كان تركيزه على موقف خالٍ وليس بالضرورة على لوحة جانبية صغيرة، مما يتسبب في تلف إطارات سيارته دون سبب مقنع أو خطر يوازي تلك الخسارة".