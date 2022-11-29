الزعاق: بقي 4 أيام وندخل مربعانية الشتاء.. السبت أول أيامها وأولها وسم

واستذكر الزعاق؛ ما يسمى "سنة الظلمة"، التي حدثت قبل 70 عاماً في ظهيرة يوم التاسع والعشرين من جُمادى الأولى 1371 هجرية، حيث أظلمت الدنيا بسبب كسوف كامل شُوهد على المدينة ونجد والكويت والعراق، ولاحظ الناس في حينها أن الطيور أوت إلى أوكارها وتعالى نباح الكلاب قُبيل الظاهرة بدقائق.