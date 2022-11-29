الزعاق: بقي 4 أيام وندخل مربعانية الشتاء.. السبت أول أيامها وأولها وسم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ بقي 4 أيام وندخل مربعانية الشتاء، ويوم السبت أول أيامها وأولها وسم، فأولها معتدل جداً وأمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وعلامة دخولها توقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار.
وأضاف، إن ابتعاد الزواحف والقوارض عن بطون الأودية ومجاري الشعاب دليلٌ على قرب قدوم "الوادي"، ولجوء الطيور إلى أوكارها بشكل مفاجئ دليلٌ على قرب عاصفة عنيفة وفوضوية، حركة النمل ونقلها بيوضها إلى الخارج دليلٌ على قرب حالة مطرية غزيرة، وتوقف المياه عن الجريان في غصون الأشجار دليلٌ على شدة البرد.
وتابع، إن النباتات والقوارض والحشرات والزواحف ذات إحساس مرهف بالمناخ؛ لذلك يعتمد عليها العامة في معرفة الأجواء المستقبلية.
واستذكر الزعاق؛ ما يسمى "سنة الظلمة"، التي حدثت قبل 70 عاماً في ظهيرة يوم التاسع والعشرين من جُمادى الأولى 1371 هجرية، حيث أظلمت الدنيا بسبب كسوف كامل شُوهد على المدينة ونجد والكويت والعراق، ولاحظ الناس في حينها أن الطيور أوت إلى أوكارها وتعالى نباح الكلاب قُبيل الظاهرة بدقائق.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن اصفرار وجه السماء وأوراق الأشجار دليل أجواء الخريف الذي يسمّى "الصفري"؛ لأنه موسم انتقالي متقلب فينتشر الغبار على وجه السماء وتبدو مصفرة، وزرقة وجه السماء دليل على شدة البرد.
وتابع، بقي 4 أيام وتدخل مربعانية الشتاء، فيوم السبت المقبل أول أيامها، وأولها وسم من حيث الأجواء والتأثير، فأولها معتدل جداً وأمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وعلامة دخولها توقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار.