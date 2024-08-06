توقيع شراكة استراتيجية بين محافظة وجامعة حفر الباطن

وقدّم رئيس جامعة حفر الباطن شكره للأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن، مشيدًا بالشراكة مع المحافظة من خلال توقيع هذه المذكرة، والتي ستتمكّن الجامعة من خلالها من تسخير كافة إمكانياتها للمساهمة في التنمية الشاملة للمحافظة وتطويرها.