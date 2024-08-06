توقيع شراكة استراتيجية بين محافظة وجامعة حفر الباطن

وقّع محافظُ حفر الباطن الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي، وذلك في مقرّ المحافظة بحفر الباطن، بحضور وكلاء الجامعة.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والجامعة في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية لتحقيق إنجازات مشتركة على صعيد التنمية الشاملة والمستدامة والتطوير بما يحقّق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وامتدادًا لدور جامعة حفر الباطن في المشاركة المجتمعية وتطوير وتنمية المجتمع، وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية فيما يخدم المحافظة.
وقدّم رئيس جامعة حفر الباطن شكره للأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن، مشيدًا بالشراكة مع المحافظة من خلال توقيع هذه المذكرة، والتي ستتمكّن الجامعة من خلالها من تسخير كافة إمكانياتها للمساهمة في التنمية الشاملة للمحافظة وتطويرها.