اكتمال وصول القوات المسلحة السعودية إلى مصر للمشاركة في تمرين "النجم الساطع 2025"

اكتمل وصول وحدات القوات المسلحة السعودية إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في تمرين "النجم الساطع 2025"، الذي تستضيفه القوات المسلحة المصرية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويُعد من أضخم التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة.
وأوضح رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن المشاركة السعودية تأتي ضمن الخطة التدريبية للفترة (1446هـ / 1447هـ) للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها.
وبيّن أن التمرين يهدف إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات متعددة الجنسيات، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وتطوير آليات العمل العسكري المشترك.
وأكد أن القوات المسلحة السعودية تشارك بقوات فعلية من أفرعها الرئيسة، وهي: القوات البرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ضمن نهج استراتيجي مستمر لتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الصديقة.
ويُعد تمرين "النجم الساطع" من أبرز التمارين في المنطقة من حيث الحجم والتنوع، ويهدف إلى رفع الكفاءة القتالية وتعزيز الشراكات الدولية، بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.