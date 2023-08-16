المياه الفيروزية تجذب هواة الغوص والرياضات البحرية إلى جزيرة "جبل الليث"

وتعتبر جزيرة جبل الليث من أجمل الجزر وأحد المعالم البارزة الجميلة من حيث التنوع البيئي والبحري، وتشتهر المحافظة بوفرة إنتاج مزارع الروبيان والأسماك كالناجل، والطرادي المعروف بلونه الأحمر، وأسماك الترباني، والكشر، والهامور، والشعور، والسيجان، والبهار، والبياض، والعربي، والحريد، والكنعد، إضافة إلى الأستاكوزا، وكذلك مجموعة متنوعة من أسماك الزينة التي تعيش بين أحضان الشعاب المرجانية كأسماك: الفراشة، والكرومس، وزهرة الأوركيد، والزناد، ودجاجة البحر، والسحل، والجراح، والجوبي.