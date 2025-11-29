معرض الطيران العام 2025 يسجّل حضورًا قياسيًا ورقمًا عالميًا في "غينيس"

شهد معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" أمس، نجاحًا غير مسبوق على الصعيدين الجماهيري واللوجستي، بالتزامن مع تحقيق إنجاز عالمي يؤكد ريادة المملكة في مجال الترفيه الجوي.