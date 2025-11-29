معرض الطيران العام 2025 يسجّل حضورًا قياسيًا ورقمًا عالميًا في "غينيس"

شهد معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" أمس، نجاحًا غير مسبوق على الصعيدين الجماهيري واللوجستي، بالتزامن مع تحقيق إنجاز عالمي يؤكد ريادة المملكة في مجال الترفيه الجوي.
وسجّل المعرض حضور 62,371 زائرًا في يوم واحد، إلى جانب دخول 22,760 مركبة عبر بوابات المحمية، في أرقام تُعد الأعلى منذ انطلاق المعرض.
وأعلن نادي الطيران السعودي تحقيق إنجاز عالمي جديد بتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعنوان "أكثر عدد من الألعاب النارية التي تُطلق أثناء التعليق من طائرة هليكوبتر"، باستخدام طائرة Messerschmitt-Bolkow-Blohm BP 105 P1M.
وشكّل العرض الجوي مشهدًا بصريًا لافتًا جمع بين تقنيات الطيران المتقدمة والعروض الفنية، مما يعزز حضور المعرض على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة في الطيران العام.
ويأتي الإقبال الكبير ليؤكد دور المعرض في دعم القطاعين الترفيهي والسياحي في المملكة، وانعكاس الشغف المتنامي بالطيران العام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع التجارب الترفيهية وتمكين المواهب الوطنية.