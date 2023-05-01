"هدية" توفّر لوحات تفاعلية لتسجيل معايدة ضيوف الرحمن أثناء المغادرة

وقال مدير البرامج والمشاريع بالجمعية علاء القباص: عملت الجمعية بإشراف من وزارة الحج والعمرة على تنظيم برنامج معايدة وتوديع لضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم في مركز التفويج؛ للاحتفاء بهم ومشاركتهم في فرحة العيد وتقديم الضيافة العربية الأصيلة والقهوة السعودية، وتصميم لوحات تفاعلية لتسجيل مشاعرهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بلغاتهم تحت عنوان "سجّل معايدتك بلغتك".