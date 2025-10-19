"الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية في الربع الثالث من 2025

وأكد العيوني أن التقارير البيئية تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة أعمال التفتيش، إذ تسهم في توجيه المفتشين نحو أولويات الرقابة وتحديد مواقع التركيز قبل الزيارات الميدانية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على رفع الوعي بأهمية الالتزام البيئي وتشجيع المنشآت على تطبيق معاييره تمهيدًا للحصول على شهادة الالتزام البيئي، بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 في حماية البيئة واستدامة مواردها.