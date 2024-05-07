رتال للتطوير العمراني تدشن فلل العرض لمشروع إيوان ثروة

ويتكون مشروع ايوان ثروة من 388 فيلا بمساحات متعددة ونماذج مختلفة، وتمتد مساحة المشروع إلى ما يزيد عن 142,400 متر مربع، بالإضافة إلى تفرده بحداثة تصاميمه وطرازه المعماري، الذي يهدف إلى تقديم أفضل البيئات العمرانية.