رتال للتطوير العمراني تدشن فلل العرض لمشروع إيوان ثروة

دشنت رتال للتطوير العمراني فلل العرض الخاصة بمشروعها إيوان ثروة ، إحدى مشاريعها المميزة الواقعة في مدينة ثروة بالدمام
وتعمل الشركة على تطوير المشروع في أحدث وأرقى الأحياء، والذي يمتاز المشروع بمرافقه المتكاملة والمستدامة ومواصفاته عالية الجودة، بالإضافة إلى قربه من واجهة الخبر الجديدة، وكافة الخدمات التي تلبي احتياجات جميع الساكنين.
ويتكون مشروع ايوان ثروة من 388 فيلا بمساحات متعددة ونماذج مختلفة، وتمتد مساحة المشروع إلى ما يزيد عن 142,400 متر مربع، بالإضافة إلى تفرده بحداثة تصاميمه وطرازه المعماري، الذي يهدف إلى تقديم أفضل البيئات العمرانية.
ويتضمن المشروع مسارات آمنه للمشاة ومسطحات خضراء وحديقة والعديد من المساجد، مما يعزز جودة حياة السكّان، ويلبي كافة احتياجاتهم.
من جهته ذكر الرئيس التنفيذي لرتال المهندس عبدالله بن فيصل البريكان: "نفتخر بتقديمنا مشاريع تُعيد تشكيل الطابع العمراني للمدينة وتخلق بيئة صحية ومستدامة في المنطقة، كما نسعى بشكل متواصل إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ذات جودة حياة تتوافق مع تطلعات وآمال عملاءنا".
مشيراً إلى أن إفتتاح فلل العرض خصص للعملاء الراغبين لمشاهدة التفاصيل عن قرب، والتعرف على مزايا وتصاميم الوحدات ومرافق المشروع .