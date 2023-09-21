مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح بإجراء جراحة نوعية لإعادة خصوبة أربعيني بعد 20 عاماً من المحاولات وفشل لـ 9 عمليات سابقة

مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية نوعية استغرقت 3 ساعات باستخدام المجهر الجراحي المتطور للبحث الدقيق وإنتقاء الأماكن الأنسب داخل الخصيتين، لأخذ الخزعات بدلاً من البحث العشوائي، وذلك لزيادة فرص العثور على الحيوانات المنوية. مضيفاً بأنه بعد أخذ العينات تم إرسالها لمختبر علاج العقم والمساعدة على الإنجاب في المستشفى، وبعد ساعات من البحث ، تم العثور على الكثير من الحيوانات المنوية النشطة ولله الحمد، حيث تم حفظها على الفور في 6 أنابيب منفصلة للإستخدام المستقبلي مع بويضات الزوجة. مشيراً إلى أن هذه المرحلة بحد ذاتها تعد نجاحاً قياسياً، خاصة بعد المحاولات الكثيرة التي أجريت سابقاً على مدار 20 عاماً.