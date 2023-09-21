مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح بإجراء جراحة نوعية لإعادة خصوبة أربعيني بعد 20 عاماً من المحاولات وفشل لـ 9 عمليات سابقة

بفضل من الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عبر فريق طبي متخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بإعادة خصوبة مريض يبلغ من العمر 46 عاماً بعد إنعدام كامل لوجود الحيوانات المنوية على مدار 20 عاماً، ومحاولته للعلاج في أكثر من مستشفي ومركز ، ولكن دون جدوى أو تحقيق أي نجاح يذكر.
ذكر ذلك الدكتور أحمد الشايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية. والذي أضاف بأن الزوج وزوجته لم يفقدا الأمل وراجعوا مركز علاج العقم بالمستشفى قبل عام ، وبعد الإستماع إلى تاريخهما المرضي ودراسة نتائج الفحوصات المتكررة السابقة، تبين أن الزوج أجرى 9 عمليات سابقة في الخصية ودائما ما تكون النتيجة هي الإنعدام الكامل لوجود حيوانات منوية دون وجود أية إمكانية للعلاج.
مفيداً بأنه تم إخضاع الزوج لحزمة من التحاليل المخبرية والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وقد أشارت نتائج الفحوصات إلى وجود اضطراب هرموني لدى الزوج، وهو المتسبب في الإنعدام الكامل للحيونات المنوية لديه، وضرورة تلقي علاج دوائي قبل اجراء أية تدخلات جراحية.
وقال الدكتور الشايب تم وضع خطة علاجية دقيقة للزوج، تقتضي بإعطائه العلاجات الهرمونية على مدار 10 أشهر، عبر ابر تم تحديد نوعها وجرعاتها ، وذلك لزيادة نشاط الخصية وتحفيز انتاج الحيوانات المنوية، مع مراقبة تحسن مستوى الهرمونات بالتحاليل بشكل دوري حتى موعد إجراء العملية، وبعد إنقضاء المدة أكدت نتائج الفحوصات استقرار الوظائف الهرمونية لديه.
مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية نوعية استغرقت 3 ساعات باستخدام المجهر الجراحي المتطور للبحث الدقيق وإنتقاء الأماكن الأنسب داخل الخصيتين، لأخذ الخزعات بدلاً من البحث العشوائي، وذلك لزيادة فرص العثور على الحيوانات المنوية. مضيفاً بأنه بعد أخذ العينات تم إرسالها لمختبر علاج العقم والمساعدة على الإنجاب في المستشفى، وبعد ساعات من البحث ، تم العثور على الكثير من الحيوانات المنوية النشطة ولله الحمد، حيث تم حفظها على الفور في 6 أنابيب منفصلة للإستخدام المستقبلي مع بويضات الزوجة. مشيراً إلى أن هذه المرحلة بحد ذاتها تعد نجاحاً قياسياً، خاصة بعد المحاولات الكثيرة التي أجريت سابقاً على مدار 20 عاماً.
الجدير بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية قد حققت نسب نجاح عالية تخطت المعدلات المسجلة عالمياً من قبل منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، وذلك للمستوى التقني المتطور علاوة على حداثة الأجهزة الطبية والكفاءات الطبية المتميزة.