أمير عسير يشيد بالجهود الميدانية لعدد من القطاعات الأمنية والمدنية

وشهد الأمير تركي بن طلال، خلال المجلس العام بديوان الإمارة، إعلان الصلح بين أفراد إحدى الأسر بالمنطقة بعد خلاف استمر لقرابة سبعة أعوام، فيما استقبل ‏كلًا من المواطن سعد بن أحمد عسيري، الذي عفا سابقًا عن قاتل ابنه لوجه الله واستجابة لشفاعة أمير المنطقة والمواطن سعيد بن حضرم، الذي تنازل عن مطلق النار على ابنه لوجه الله دون مقابل.