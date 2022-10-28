أمير عسير يشيد بالجهود الميدانية لعدد من القطاعات الأمنية والمدنية

أثنى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، على الجهود الميدانية لعدد من القطاعات الأمنية والمدنية في المنطقة.
وأكد أهمية مواصلة الجهود والإتقان في أداء المهام، والتعاون بين الجميع فيما يحقق المصلحة العامة لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن كل من يعمل بإخلاص سيجد التكريم والتقدير والاحتفاء الذي يستحقه.
جاء ذلك خلال تكريم أمير عسير لعدد من القطاعات والقيادات بالمنطقة، أثناء استقباله المواطنين والمقيمين في المجلس العام بديوان الإمارة.
وشمل التكريم عددًا من منسوبي قيادة حرس الحدود، وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة؛ نظير جهودهم الأمنية وتعاونهم في إحباط عمليات تهريب وترويج للمخدرات.
وتم تكريم محافظ بيشة، ومدير فرع وزارة النقل بالمحافظة، ومدير الصيانة، ومدير خدمات الكهرباء ببيشة، ومدير مطار بيشة، نظير الأعمال التي قاموا بها للوحدات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في الحدود الإدارية لمحافظة بيشة.
وكرّم أمير المنطقة رئيس مركز الفرشة، ومدير المستشفى بالمركز، ومنسق مكتب "شيم" بإمارة عسير المعني بشؤون شهداء الواجب وذويهم؛ وذلك نظير مساعدتهم لذوي أحد الشهداء بإتقان وفق التوجيهات.
وشهد الأمير تركي بن طلال، خلال المجلس العام بديوان الإمارة، إعلان الصلح بين أفراد إحدى الأسر بالمنطقة بعد خلاف استمر لقرابة سبعة أعوام، فيما استقبل كلًا من المواطن سعد بن أحمد عسيري، الذي عفا سابقًا عن قاتل ابنه لوجه الله واستجابة لشفاعة أمير المنطقة والمواطن سعيد بن حضرم، الذي تنازل عن مطلق النار على ابنه لوجه الله دون مقابل.