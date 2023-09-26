"براءة".. فنانة سعودية من ذوي الهمم ترسم بريشتها قصة ملهمة في التحدي

وتصف "براءة" مراحل مرورها بعدة عقبات اختارت على إثرها صُنع وتحويل هذه المعاناة الممزوجة بروح التحدي إلى قصة تفاؤل ملهمة تنقلها للآخرين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك مقرونٌ بالدعم الكبير الذي تلقته من عائلتها ممثلة بوالدتها الدكتورة سلوى بخش، مما ترك أثراً كبيراً في ذاتها، حيث تمكنت من تطوير موهبتها حتى أصبحت فنانة تشكيلية.