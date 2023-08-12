"السديري" يسلم أوراق اعتماده مفوضًا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلًا عامًّا بالقدس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.
وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد وفق حساب سفارة المملكة في الأردن على منصة "إكس"، في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.
عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات.