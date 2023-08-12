"السديري" يسلم أوراق اعتماده مفوضًا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلًا عامًّا بالقدس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.