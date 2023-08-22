استلمها منذ 32 عامًا ولم يسكن.. مَطالب بفتح شوارع مخطط "قوباء بيشة" لمِنَح قديمة!

وقال المواطن سالم العمري وهو أحد المتضررين: "لديّ منحة في مخطط القوباء استلمتها منذ كان عمري ١٨ عامًا، وعمري الآن ٥٠ سنة، ولم أتمكن من إقامة سكن لي في المخطط؛ حيث إن بعض الشوارع مغلقة وتحتاج لأن تُفتح من الجهة المعنية".