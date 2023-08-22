استلمها منذ 32 عامًا ولم يسكن.. مَطالب بفتح شوارع مخطط "قوباء بيشة" لمِنَح قديمة!

طالَبَ عدد من المواطنين بمركز القوباء التابع لمحافظة بيشة، الجهات المعنية بفتح شوارع مخطط القوباء للمنح القديمة، والاهتمام بطرقه وإعادة العمل بها؛ لتمكينهم من تحقيق أحلامهم والسكن به بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وقال المواطن سالم العمري وهو أحد المتضررين: "لديّ منحة في مخطط القوباء استلمتها منذ كان عمري ١٨ عامًا، وعمري الآن ٥٠ سنة، ولم أتمكن من إقامة سكن لي في المخطط؛ حيث إن بعض الشوارع مغلقة وتحتاج لأن تُفتح من الجهة المعنية".
وأوضح "العمري" أنه تَقدم بالعديد من الشكاوى دون حلول جدية تُنهي معاناتهم في المخطط، مناشدًا المسؤولين النظر بعين الاعتبار في وضع مخطط القوباء لتحقيق أحلام السكن للقاطنين بالمخطط.