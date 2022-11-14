عبدالله الراجحي: بتغطية قاربت 300% من حجم الإصدار المتوقع.. أكثر من 125 ألف مستثمر يكتتبون في صكوك مصرف الراجحي

وأضاف أن طرح الصكوك للاكتتاب العام يعد الأول من نوعه في سوق أدوات الديْن المحلية، كبادرة لتنويع المنتجات الاستثمارية وفتح قنوات ادّخارية جديدة من خلال المشاركة في سوق الصكوك والسندات والمساهمة في خلق عمق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، كما يؤكد الدور الرائد لمصرف الراجحي ودعمه الفعال لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.