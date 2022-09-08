خادم الحرمين الشريفين يتلقّى رسالة شفهية من رئيس بوركينا فاسو

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، رسالة شفهية من الرئيس بول دامبيا رئيس بوركينا فاسو، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.