"حملة التضليل الإسرائيلية ضد الصحفيين".. مرصد "التعاون الإسلامي" يدعو للتصدي

أكد مرصد منظمة التعاون الإسلامي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ضرورة التصدي لحملة التضليل الإسرائيلية المستمرة، فضلًا عن عدوانها المتواصل ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والأجنبية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، كوسيلة لإخفاء حقيقة الجرائم التي تقترفها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية)؛ وذلك في إطار التحضير للدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المقرر عقدها في إسطنبول، بالجمهورية التركية، في 24 فبراير 2024.