4 مراسيم ملكية.. وثائق بـ"الرياض للكتاب" تعرّف زواره بعلاقات السعودية وقطر التاريخية

يعرض المركزُ الوطني للوثائق والمحفوظات في جناحه بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ أربعَ وثائق تاريخية للعلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بمناسبة اختيار قطر ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، وتعود الوثائق الأربع إلى عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، وعهد الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمهما الله، وتسلط الضوء على عدد من مجالات التعاون بين البلدين.
تُظهر الوثيقة الأولى، والتي تعود لعام 1388هـ، مرسومًا ملكيًّا مُوَقَّعًا من الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالموافقة على الاتفاقية الثقافية المعقودة بين المملكة العربية السعودية وإمارة قطر، فيما تضمّنت الوثيقةُ الثانية مرسومًا ملكيًّا يعود لعام 1383هـ يحمل توقيعه، طيب الله ثراه، بالمصادقة على الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتُظهر الوثيقةُ الثالثة والمؤرخة بعام 1391هـ مرسومًا ملكيًّا بالموافقة على الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر بشأن تنظيم دخول وخروج السيارات بين البلدين.
أما في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، يعرض المركزُ الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقةً تعود لعام 1397هـ موقّعة من الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، نائب الملك حينها، تظهر مرسومًا ملكيًّا بالموافقة على الاتفاقية الإعلامية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر.