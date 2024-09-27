4 مراسيم ملكية.. وثائق بـ"الرياض للكتاب" تعرّف زواره بعلاقات السعودية وقطر التاريخية

تُظهر الوثيقة الأولى، والتي تعود لعام 1388هـ، مرسومًا ملكيًّا مُوَقَّعًا من الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالموافقة على الاتفاقية الثقافية المعقودة بين المملكة العربية السعودية وإمارة قطر، فيما تضمّنت الوثيقةُ الثانية مرسومًا ملكيًّا يعود لعام 1383هـ يحمل توقيعه، طيب الله ثراه، بالمصادقة على الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتُظهر الوثيقةُ الثالثة والمؤرخة بعام 1391هـ مرسومًا ملكيًّا بالموافقة على الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر بشأن تنظيم دخول وخروج السيارات بين البلدين.