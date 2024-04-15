ابتداءً من اليوم العمل بتوقيت الدوام الصيفي بمدارس ينبع

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع، مواعيد الدوام الصيفي لجميع مدارس المحافظة التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية ابتداءً من اليوم، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة عند الساعة 7:15 صباحاً، وبداية الحصة الأولى 7:30 صباحاً، فيما يكون الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات عند الساعة 7:00 صباحاً، وبداية الحصة الأولى 7:15 صباحاً.