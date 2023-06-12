اليوم.. الرياض تستضيف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بمشاركة ١٠٠٠ شخصية عالمية

ويشمل المنتدى ورش عمل تطبيقية؛ بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات والمهارات، بالإضافة إلى التدريب والتطبيق العملي لمهنة إدارة المشاريع، كما يقدم المنتدى حفلًا سنويًّا للإعلان عن الفائزين في الجوائز العالمية للتميز بإدارة المشاريع.