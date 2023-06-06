"من القصيم إلى الدوحة".. لوحة السعودية "وجدان الفرحان" تبهر قادة العمل الإنساني

وأشارت إلى فكرة اللوحة، والتي بدأت عندما تابعت مقطع فيديو لذلك المشهور المؤثر، وهو "أبو حش" عندما تواجد في زنجبار واُعجب بطفلة صغيرة اسمها هيفاء، وتبنّى هذه الشخصية وهي الطفلة، وقدم لها مساعدات كثيرة وطبعًا بقية الأطفال الآخرين، حينها اقتصيت من ذلك الفيديو لقطة عندما كانت الطفلة هيفاء على أكتافه يلعب معها، حينها جسدت تلك اللقطة فنيًّا ورسمتها، مستخدمةً قطعة صغيرة عبارة عن كسرة فحم، وبأصابع يدي دون أن أستخدم فُرشًا، وقمت بدمج عناصر اللوحة مع بعضها حتى خرجت كما تمت مشاهدتها، بعد أن استغرقت مني عملًا حوالي الشهرين.