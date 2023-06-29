شاهد.. مسلخ عشوائي بجوار مصلى الغيد بـ"قيم الطائف" ينذر بتلوث بيئي

يُشار إلى أن أمانة المحافظة أصدرت 158 ترخيصًا نظاميًا بالذبح للمطابخ والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في إطار جهودها للتيسير على السكان الراغبين بالأضحية وتقليل الضغط على المسالخ الأخرى الموزعة في المحافظة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسة، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات.