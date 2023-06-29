شاهد.. مسلخ عشوائي بجوار مصلى الغيد بـ"قيم الطائف" ينذر بتلوث بيئي

ضرب عددٌ من العمالة الوافدة بأنظمة الأمانة عرض الحائط؛ بعد قيامهم بالذبح والسلخ على الأشجار القريبة من مصلى العيد بالقيم؛ حيث التلوث والأوبئة؛ في الوقت الذي خصصت فيه الأمانة المسلخ التابع للأمانة والمطابخ بالمحافظة لأعمال الذبح، ولم يكتفِ العمالة بذلك، بل استغلوا عيد الأضحى لرفع الأسعار بشكل عشوائي متفاوت، يصل إلى ١٠٠ ريال في يوم العيد وإلى ٥٠ ريالاً في ثاني أيامه.
وعلى الرغم من تشديد أمانة الطائف وتخصيص العديد من المراقبين للتأكد من تطبيق تلك الالتزامات، إلا أن تلك العمالة استغلت موقعًا قريبًا من طريق السيل وبالقرب من مصلى العيد بالقيم بالذبح والسلخ ضاربين بالتعليمات عرض الحائط؛ بحثًا عن المكاسب السريعة والهائلة في فترة زمنية قصيرة وسط انتشار الروائح الكريهة والحشرات في الموقع؛ مما ينذر بحدوث تلوث بيئي .
يُشار إلى أن أمانة المحافظة أصدرت 158 ترخيصًا نظاميًا بالذبح للمطابخ والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في إطار جهودها للتيسير على السكان الراغبين بالأضحية وتقليل الضغط على المسالخ الأخرى الموزعة في المحافظة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسة، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات.