الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية بالدوحة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد"، مبينًا أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.