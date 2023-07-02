قطار المشاعر ينقل أكثر من 2.13 مليون راكب خلال موسم الحج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر المقدّسة في موسم حج 1444هـ، وذلك بعد أن قامت بنقل أكثر من 2.13 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة خلال 2208 رحلات ترددية.
وأوضحت أنه تمّ نقل هذا العدد الكبير من الحجاج خلال أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدّسة البالغ عددها سبعة أيام التي انطلقت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وصولاً إلى نهاية عملية النقل التي انتهت يوم الثالث عشر من ذي الحجة آخر أيام التشريق.
وأشارت إلى أن الحركة الأولى للقطار شهدت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة نقل ما يقارب 22.4 ألف شخص، في حين تم تنفيذ الخطط الخاصة بقطار المشاعر المقدّسة التي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك قيام قطار المشاعر بنقل أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد على 396 ألف حاج إلى مشعر منى، وخلال أيام التشريق تجاوز عدد من انتقلوا من محطات (منى 1، منى 2، مزدلفة 3، عرفات 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات) أكثر من 1.12 مليون راكب، ما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.
بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك؛ بتهنئته للقيادة الرشيدة بنجاح موسم حج 1444هـ، مؤكداً الأثر الكبير للدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع الخطوط الحديدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الذي أسهم في نجاح "سار" في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال قطار المشاعر المقدّسة وقطار الحرمين السريع، وذلك بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ونوّه الدكتور المالك؛ بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبيرين من وزيـر الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ومستشار خـادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية، ونائب أمير منطقة مكة المكرّمة، وحرصهم المستمر على ضمان توفير كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً حرص "سار" الكبير على تقديم أفضل الخدمات وتسخير إمكاناتها المادية والبشرية كافة لتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار المشاعر المقدّسة.