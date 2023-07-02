قطار المشاعر ينقل أكثر من 2.13 مليون راكب خلال موسم الحج

وأشارت إلى أن الحركة الأولى للقطار شهدت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة نقل ما يقارب 22.4 ألف شخص، في حين تم تنفيذ الخطط الخاصة بقطار المشاعر المقدّسة التي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك قيام قطار المشاعر بنقل أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد على 396 ألف حاج إلى مشعر منى، وخلال أيام التشريق تجاوز عدد من انتقلوا من محطات (منى 1، منى 2، مزدلفة 3، عرفات 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات) أكثر من 1.12 مليون راكب، ما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.