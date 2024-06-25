موجة الحر غير الاعتيادية خلال الحج دقت ناقوس الخطر.. السعودية تتسلح بالعلم في مواجهة تغير المناخ

كذلك لم تستطع الموجة الحارة إحباط جهود السعودية الاستثنائية، ولم تمنع التعامل بكفاءة مع حالات الإجهاد الحراري التي نتجت عن حرارة الجو الشديدة، فقد قدمت السلطات الصحية في المملكة أكثر من 465 ألف خدمة علاجية للحجيج، منها نحو 141 ألف خدمة للحجاج غير المصرح لهم، واستمرت في علاج 95 حالة حرجة تم نقلها جواً للعاصمة الرياض ومدن أخرى لاستكمال العلاج، كما قدمت ما تجاوز 30 ألف خدمة إسعافية، و95 خدمة نقل جوي، و1.3 مليون خدمة وقائية، شملت الكشف المبكر واللقاحات والرعاية العاجلة عند وصول الحجاج.