بدء القبول للدفعة الـ35 في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

وتُعَد الدفعة المتقدمة للقبول، هي الدفعة الخامسة والثلاثين منذ تأسيس المعهد، الذي يُعَد معهدًا غير ربحي أُسّس بمبادرة من وزارة الطاقة.. على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد، الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية؛ وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة، واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.