بدء القبول للدفعة الـ35 في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، عن فتح باب القبول لحمَلة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1445/ 1446هـ، علمًا بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد: www.hipf.edu.sa؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5/ 3/ 2024م وحتى يوم الخميس 18/ 4/ 2024م.
وتُعَد الدفعة المتقدمة للقبول، هي الدفعة الخامسة والثلاثين منذ تأسيس المعهد، الذي يُعَد معهدًا غير ربحي أُسّس بمبادرة من وزارة الطاقة.. على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد، الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية؛ وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة، واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.
وبيّن المعهد أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يُقَدَّم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يُمنَح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.