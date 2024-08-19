لتنمية المهارات الحياتية للأطفال.. "شؤون الأسرة" يصدر الدليل الإرشادي "الحياة مهارة"

ويهدف الدليل إلى مساعدة أولياء الأمور في تنمية المهارات الحياتية لدى أطفالهم من عمر سبع سنوات وحتى سن الثامنة عشرة، عن طريق تقديم مجموعة من الأساليب والمعلومات والإرشادات المبنية على تجارب علمية وآراء مجموعة من الخبراء والمختصين بمجال النمو وتعلم الأطفال للمهارات.