لتنمية المهارات الحياتية للأطفال.. "شؤون الأسرة" يصدر الدليل الإرشادي "الحياة مهارة"

أصدر مجلس شؤون الأسرة، الدليل الإرشادي "الحياة مهارة"، بالتزامن مع إطلاق حملة الحياة مهارة، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن حزمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
ويهدف الدليل إلى مساعدة أولياء الأمور في تنمية المهارات الحياتية لدى أطفالهم من عمر سبع سنوات وحتى سن الثامنة عشرة، عن طريق تقديم مجموعة من الأساليب والمعلومات والإرشادات المبنية على تجارب علمية وآراء مجموعة من الخبراء والمختصين بمجال النمو وتعلم الأطفال للمهارات.
ويتزامن إصدار الدليل مع عودة الطلاب لفصول الدراسة؛ إذ يقدم بين طياته العديدَ من الرسائل الموجهة لأولياء الأمور ومنسوبي التعليم لدعم احتضان الموهبة منذ الصغر، والطرق المثلى لتطويرها ومساعدة الطفل في سن مبكرة على اكتشافها.
وبهذه المناسبة، قدّمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل شكرها الجزيل للجهات الداعمة والمساهمة في بناء محتوى الدليل الإرشادي، الذي سيسهم في تكوين رؤية مشتركة تقود جميع الأطراف الفاعلة لتمكين جيل موهوب قادر على بناء غد أفضل.