على هامش أعمال الأمم المتحدة.. "الجبير" يلتقي وزير خارجية البيرو

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البيرو السيد إلمر شيالر سالسيدو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.