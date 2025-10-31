‏NHC تبدأ البيع في مشروع "رحاب جدة هايتس" في محافظة جدة

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروع "رحاب جدة هايتس"، الواقع شمال شرق جدة ضمن وجهة جدة هايتس، على مساحة تتجاوز 200 ألف مترًا مربعًا، ويضم أكثر من 3,900 شقة سكنية بتصاميم حديثة ومساحات متنوعة.
ويُعد المشروع أحدث مشاريع وجهة جدة هايتس، حيث يقدم مزيجًا من الخيارات السكنية بمساحات تصل إلى 163 متر مربع، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحيط بها الحدائق والممرات المخصصة للمشاة والدراجات، إلى جانب المساجد والمراكز التجارية والمجتمعية، كما يحتوي المشروع على مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تمنح السكان أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة والأمان وجودة الحياة في قلب جدة الجديدة.
وتدعو NHC الراغبين في حجز وحدتهم السكنية، والاطّلاع على تفاصيل المشروع، زيارة موقع سكني عبر الرابط: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1664
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.