‏NHC تبدأ البيع في مشروع "رحاب جدة هايتس" في محافظة جدة

ويُعد المشروع أحدث مشاريع وجهة جدة هايتس، حيث يقدم مزيجًا من الخيارات السكنية بمساحات تصل إلى 163 متر مربع، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحيط بها الحدائق والممرات المخصصة للمشاة والدراجات، إلى جانب المساجد والمراكز التجارية والمجتمعية، كما يحتوي المشروع على مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تمنح السكان أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة والأمان وجودة الحياة في قلب جدة الجديدة.