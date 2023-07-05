شاهد.. طائرات الدرون ترصد مشهدًا بديعًا للطيور وهي تستظلّ من حرارة الشمس

كشفت صورة نشرتها اليوم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله، عبر حسابها في "تويتر"؛ الدّقّة العالية لتصوير طائرات الدرون التابعة للهيئة.
وفي التفاصيل: أظهرت الصورة 3 طيور وهي تستظلّ من حرارة الشمس في بئر عميق تحت درجة حرارة 41مْ، وعلى بُعد 32 مترًا من البئر، وتمّ تصويرها ورصدها بواسطة إحدى طائرات الدرون الساعة 2 ظهرًا.
وقالت الهيئة معلقةً على الصورة: "طائرات الدرون ترصد مشهدًا بديعًا للطيور وهي تستظلّ من حرارة الشمس في بئر عميق بعيدًا عن الأنظار داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية".
وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أعلنت في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، عن انطلاق المشروع الأضخم من نوعه، المتمثّل في تفعيل أكثر من 40 طائرة بدون طيار "درون" للحماية والرصد داخل نطاق.