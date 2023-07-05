شاهد.. طائرات الدرون ترصد مشهدًا بديعًا للطيور وهي تستظلّ من حرارة الشمس

وكانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أعلنت في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، عن انطلاق المشروع الأضخم من نوعه، المتمثّل في تفعيل أكثر من 40 طائرة بدون طيار "درون" للحماية والرصد داخل نطاق.