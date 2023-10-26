أخدود جوي يعبر أجواء حوض الخليج العربي ويتسبب بهطول أمطار رعدية على العديد من دول الخليج

تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء عدة من دول الخليج يوم الخميس، باضطرابات جوية ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية، أجواء حوض الخليج العربي، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضًا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية "تيج"؛ بحيث يتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي لأجواء المنطقة مع الرطوبة، ويسبب ذلك تكاثرًا للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة والصواعق، وربما تساقط البرد في بعض المناطق؛ لا سيما فوق الجبال.
ويُتوقع -بمشيئة الله- تعالى أن تشتد الهطولات المطرية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الخميس على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة السعودية بما فيها جازان وعسير، وكذلك تطال شرق مكة المكرمة مرفقة بهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان كبير للأودية؛ في حين تشمل بقايا الحالة المدارية أجزاء من جنوب المملكة.
هذا ويُتوقع أن يتسبب الأخدود الجوي العابر لحوض الخليج العربي في تكاثر لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من وسط المنطقة الشرقية في السعودية وكذلك قد تطال شرق منطقة الرياض.
أيضًا في ذات السياق، من المحتمل أن تشمل قطرَ والبحرين بعضُ هذه الاضطرابات الجوية مصحوبة بأمطار متفرقة.
ومن المنتظر أن تشهد أجزاء متفرقة من الإمارات وشمال عمان تدفقًا للغيوم على ارتفاعات مختلفة يتخللها سحب ركامية مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط في التيارات الهابطة وربما تساقط بعض البرد؛ وخاصة فوق الجبال.
ويُحتمل أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق؛ مما قد يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب، وارتفاع في منسوب المياه في الطرقات.