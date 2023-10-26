أخدود جوي يعبر أجواء حوض الخليج العربي ويتسبب بهطول أمطار رعدية على العديد من دول الخليج

تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء عدة من دول الخليج يوم الخميس، باضطرابات جوية ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية، أجواء حوض الخليج العربي، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضًا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية "تيج"؛ بحيث يتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي لأجواء المنطقة مع الرطوبة، ويسبب ذلك تكاثرًا للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة والصواعق، وربما تساقط البرد في بعض المناطق؛ لا سيما فوق الجبال.