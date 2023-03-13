خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 880 لغماً في عدة محافظات يمنية

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات، و113 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و 11 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية مقبنة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و318 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، ليبلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 390 ألفًا و586 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.