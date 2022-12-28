تستهدف تقليل وفيات الحوادث المرورية.. "سلامة الطرق" يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية

يُذكر أن المشاركة تأتي استكمالًا للعديد من الجهود والحملات التوعوية التي سبَق ونفّذها المركز الوطني لسلامة الطرق التي تجاوزت 15 حملة؛ بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.