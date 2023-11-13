أمطار رعدية ورياح.. تعرّف على أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، بالإضافة إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.
وأضاف المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.
وتابع المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى حرارة بـ35 مئوية بمكة المكرمة وينبع، والسودة أقل درجة حرارة 7 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 90% بالدمام والأحساء.