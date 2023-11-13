أمطار رعدية ورياح.. تعرّف على أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، بالإضافة إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.