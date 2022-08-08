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أمانة الرياض: توفير مواقف كافية للمركبات شرطٌ إلزامي على ملاك العمائر السكنية
أكدت أمانة منطقة الرياض، أن توفير مواقف كافية للمركبات شرط إلزامي على ملاك العمائر السكنية؛ مشيرة إلى أن المساحة وكود وادي حنيفة يحددان العدد المناسب لها وفق ما نصت عليه اللوائح التنظيمية.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: في عمائر السكن الجماعي، لا يلزم توفير موقف لمركبات الأفراد، وأما العمائر التي ضمن نطاق كود وادي حنيفة؛ فإنه يجب توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 130 مترًا مربعًا، وموقفين لكل شقة مساحتها أكبر من 130 مترًا مربعًا.
وتابعت: العمائر التي لا تقع ضمن نطاق كود وادي حنيفة؛ يجب توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 200 متر مربع، وموقفين لكل شقة مساحتها أكبر من 200متر مربع، وأما عمائر الشقق المفروشة فيجب توفير موقف لكل شقة.