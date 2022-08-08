أمانة الرياض: توفير مواقف كافية للمركبات شرطٌ إلزامي على ملاك العمائر السكنية

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: في عمائر السكن الجماعي، لا يلزم توفير موقف لمركبات الأفراد، وأما العمائر التي ضمن نطاق كود وادي حنيفة؛ فإنه يجب توفير موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 130 مترًا مربعًا، وموقفين لكل شقة مساحتها أكبر من 130 مترًا مربعًا.