"الرقيبة" لـ"سبق": سلامة المرضى تتجاوز عيادة الطبيب إلى المنزل.. وتوصيات المؤتمر الدولي ستصل للعالم

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية في القصيم أن "سلامة المريض تتجاوز عيادة الطبيب ومبنى المستشفى، لتصل إلى المجتمع ككل، مثل أفراد الأسرة وأفراد المجتمع، ولذلك، فنحن نستهدف الممارس الصحي، باعتباره المقدم للخدمات الصحية، كما نستهدف المريض نفسه الذي تقع عليه مسؤوليات ينبغي القيام بها، كما أن هناك دوراً يختص بذوي المريض، الذين عليهم الإلمام بالعديد من النصائح والإرشادات التي تعزز سلامة مريضهم، فيما يخص تقديم العلاج في وقته، وبالجرعات المحددة لكل مريض، ومتى يجب أن يتواصلوا مع الطبيب وقت الحاجةإلى ذلك".