توطينًا للصناعات الدفاعية.. SAMI تعلن عن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: الاتفاقية ستفتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وهذه المشاركة تأتي تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية من القيادة الحكيمة، نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية الدفاعية الوطنية، والسعي إلى دعم توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل للسعوديين، وتعظيم إسهاماته في الاقتصاد الوطني".